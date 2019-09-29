Пекин, , 12:38 — REGNUM Боевые корабли военно-морского флота Китайской Народной Республики поймали в «ловушку» ударный атомный авианосец военно-морских сил США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает портал Sohu.

На портале опубликован спутниковый снимок, на котором видно, что 23 сентября американский авианосец «Рональд Рейган» был окружен как минимум пятью китайскими боевыми кораблями.

Китайские СМИ пишут, что данный спутниковый снимок является позором для ВМС США. Во-первых ударный авианосец двигался без сопровождения, что является «невежеством» и «неоправданной гордостью», считают китайские СМИ. Во-вторых пяти китайским боевым кораблям удалось приблизится к авианосцу на достаточную дистанцию для атаки.

«Мы послали пять своих кораблей, чтобы организовать настоящую осаду USS Ronald Reagan. В итоге «Рональд Рейган» оказался в нашей ловушке», — пишут китайские СМИ.

Известно, что авианосец двигался в Манилу.

Напомним, что контроль над Южно-Китайским морем оспаривают сразу несколько стран — Китай, Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам. США используют этот конфликт для сдерживаня Китая и постоянно посылают в Южно-Китайское море свои боевые корабли, чтобы показать, что они не признают суверенитет Китая над этой акваторией.