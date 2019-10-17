Каракас, , 11:42 — REGNUM Венесуэльская нефтедобывающая госкомпания Petroleos de Venezuela (PDVSA) может перейти под полный контроль «Роснефти». Об этом газета El Nacional сообщила 16 октября со ссылкой на источники в энергетической отрасли Венесуэлы.

Власти Боливарианской Республики предложили такой переход российской стороне, рассчитывая на списание долга перед Москвой, отмечает издание. В России к инициативе отнеслись, скорее, положительно: в Венесуэлу направлено несколько комиссий для оценки состояния PDVSA.

Газета утверждает, что российские специалисты предписали компании сокращение штата. В настоящее время рассматриваются законные способы передать контроль над компанией «Роснефти» без приватизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года PDVSA оказалась под санкциями США. В сентябре в Москве было зарегистрировано представительство венесуэльской нефтяной госкомпании.

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