Москва, , 14:22 — REGNUM Нефтяная государственная компания Венесуэлы PDVSA зарегистрировала свое представительство в Москве, заявил 11 сентября ТАСС министр нефтяной промышленности Боливарианской Республики Мануэль Кеведо.

По его словам, штат нового офиса в столице будет небольшим, порядка «половины персонала от того, что было в предыдущем офисе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о решении президента Николаса Мадуро закрыть офис нефтяной венесуэльской госкомпании PDVSA в столице Португалии и переместить его в Москву.

Читайте также: PDVSA через суд требует от США вернуть дочернюю компанию