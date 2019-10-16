Барселона, Испания, , 20:18 — REGNUM Несколько крупных маршей протеста прошли в городах Каталонии, 16 октября передает агентство Associated Press.

Протесты в барселоне Rob Shenk

15 октября, протестующие в центре Барселоны поджигали баррикады и закидывали полицейских камнями. 14 октября тысячи демонстрантов захватили главный терминал аэропорта Эль-Прат.

На третий день протестов из-за осуждения лидеров «сепаратистов» Каталонии пока не было сообщений о беспорядках и столкновениях с полицией.

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