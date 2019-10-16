Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM В Ленинградской области в декабре 2019 года пройдут досрочные выборы совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения. Такое решение приняла Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района Ленобласти, на территории которого расположен Шлиссельбург.

«Досрочные выборы пройдут 15 декабря 2019 года, необходимо заместить 16 вакантных депутатских мандатов», — сообщили ИА REGNUM 16 октября в Леноблизбиркоме.

Выборы будут назначены в связи с тем, что 11 сентября 2019 года Верховный Суд РФ оставил в силе решение Ленинградского областного суда о признании совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения неправомочным. По закону, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.

Решение ТИК о назначении выборов, как ожидается, будет опубликовано 18 октября. Этап выдвижения кандидатов в депутаты продлится до 18 часов 12 ноября 2019 года.

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Напомним, кандидаты от «Единой России» получили абсолютное большинство (порядка 75%) мандатов муниципальных депутатов в Ленинградской области по итогам выборов 8 сентября 2019 года. Однако кандидаты от партии «Яблоко» получили большинство в муниципалитете города Мурино, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области на границе с Петербургом.

Помимо «казуса» Мурино, исключение в общей картине составил город Сосновый Бор, где 75% голосов избиратели отдали самовыдвиженцам.

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