Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Кандидаты от «Единой России» получили абсолютное большинство мандатов муниципальных депутатов в Ленинградской области. Об этом сообщил 9 сентября глава областного избиркома Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в регионе разыгрывалось 2 тыс. 62 депутатских места в муниципальных советах, баллотировалось более 4 тыс. 300 кандидатов.

«Единая Россия» набрала 74,1% голосов, получив 1 тыс. 528 мест в муниципалитетах. Второе место оказалось за самовыдвиженцами, которые получили 286 мандатов, или 13,87% голосов.

КПРФ заработала 6,31% голосов, выиграв 135 мест в муниципальных советов. «Справедливая Россия» показала результат в 2,71%, или 57 мандатов, ЛДПР — 2,62%, или 54 мандатов. По одному месту в советах муниципальных образований получили кандидаты от «Родины» и «Партии пенсионеров за социальную справедливость».

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