Ашхабад, , 20:42 — REGNUM Индийские власти грозятся отказаться покупать туркменский природный газ, который будет поставляться по газопроводу ТАПИ, если установленная Туркменией цена в $350 за тысячу кубических метров не будет снижена до разумных пределов — $140 за тысячу кубометров, пишет «ETPrime».

Пожелавший остаться неназванным высокопоставленный индийский чиновник отметил, что в противном случае стоимость предлагаемого Туркменией природного газа будетдаже выше, чем у американского сжиженного газа.

Также индийскую сторону беспокоит тот факт, что в случае возникновения конфликта с Пакистаном, Исламабад получит в свое распоряжение возможность оказывать на Индию давление с помощью газопровода ТАПИ.

Все эти факторы, как отмечает издание, вероятнее всего окажутся решающими, и индийские власти будут вынуждены отказаться от дальнейшего участия в строительстве газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия».