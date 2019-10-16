Москва, , 15:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин 17 октября посетит Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«17 октября президент РФ Владимир Путин посетит старейший творческий вуз страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в институте глава государства встретится с выдающимися выпускниками высшего учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2019 года Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова отметил вековой юбилей. Основанный в 1919 году университет является старейшей киношколой в России и мире, хранителем культуры и духовных ценностей.

ВГИК — единственная в России государственная киношкола, обладающая киностудией с полным технологическим циклом для производства кино‑ и видеофильмов.

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