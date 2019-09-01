Москва, , 10:00 — REGNUM Сегодня, 1 сентября, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова — ВГИК отмечает 100-летие, сообщает ИА REGNUM. Основанный в 1919 году университет является старейшей киношколой в России и мире, хранителем культуры и духовных ценностей.

ВГИК — единственная в России государственная киношкола, обладающая киностудией с полным технологическим циклом для производства кино‑ и видеофильмов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил преподавателей, студентов и выпускников ВГИК со столетием вуза.

«В вековой истории ВГИКа — множество ярких страниц, талантов, имен выдающихся мастеров, которые внесли огромный вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Сегодня ВГИК — ведущий киновуз страны, чьи программы и методики известны во всем мире, подчеркнул спикер Госдумы.