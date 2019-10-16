Новосибирск, , 15:10 — REGNUM Комитет Законодательного собрания Новосибирского собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам потребовал от регионального правительства детально обосновать предложение о повышении минимального размера взносов на капитальный ремонт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании комитета министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов представил проект постановления «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области, на 2020−2022 годы».

Согласно документу, в 2020 году размер взноса планируется увеличить до 8,9 руб. с кв. м — на 26,24%, в 2021 году — 9,35 руб., в 2022 году — 9,85 руб.

По словам Архипова, «это сбалансирует программу на трёхлетний период».

Однако, как заявил депутат Николай Мочалин, разработчики проекта постановления «выбрали самый деструктивный подход — содрать деньги с населения, хотя в законе есть разные варианты».

«Идите в банки — получайте кредиты, обращайтесь к правительству — получайте бюджетные деньги. Оптимизируйте свои расходы», — посоветовал он министерству ЖКХ и энергетики региона.

Не поддержали идею повышения тарифов на капремонт и депутаты Олег Сметанин, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов.

А депутат Дмитрий Козловский, сославшись на указ президента РФ о предельном размере повышения тарифов на ЖКХ, заявил, что «тарифы на капремонт надо тоже повышать не более, чем на 4%».

«А если этого недостаточно, обращаться к поддержке из бюджета. Выделяются же из областного бюджета средства дорожникам, АПК. Давайте добавлять деньги и ЖКХ», — подчеркнул он.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровскийотметил, что ранее говорилось о нескольких вариантах оптимизации финансирования программы и предложил авторам инициативы озвучить конкретные предложения. За это комитет и проголосовал.

ИА REGNUM сообщало, что ранее новосибирские власти заявляли, что в случае сохранения минимального размера взноса на капремонт в размере 7,05 руб., дефицит в ближайшие три года составит 1,36 млрд руб.

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