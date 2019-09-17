Новосибирск, 17 сентября 2019, 08:10 — REGNUM Власти Новосибирской области прокомментировали информацию о возможном повышении минимального размера взноса на капремонт многоквартирных домов на 2020−2022 годы. Ранее правительство региона опубликовало проект документа. Согласно официальной информации, минимальный размер взноса в 2020 году вырастет с 7,05 руб. до 8,9 руб. (с 1 кв. м). За год тариф увеличится на 26%. В 2021 и 2011 году он будет увеличен ещё раз — до 9,35 руб. и до 9,85 руб. соответственно. Как заявил «РБК Новосибирск» министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, необходимый размер взноса на капитальный ремонт (8,9 руб. /кв. м) рассчитан, исходя из удельной стоимости, по утверждённым нормативам. По его словам, в последующие два года предлагается проиндексировать расчётный минимальный размер взноса на 5% ежегодно, учитывая рост цен на стройматериалы и предполагаемого перехода части домов со спецсчетов на счёт регионального оператора.«Кроме того, расчётный минимальный размер взноса, необходимый для реализации всей региональной программы капремонта с 2020 по 2043 годы, то есть экономически обоснованный тариф, — 21,56 руб./кв.м», — сказал он. Министр отметил, что в случае сохранения минимального размера взноса в размере 7,05 руб., дефицит в ближайшие три года составит 1,36 млрд руб.
«Радио REGNUM»
Новосибирские власти прокомментировали резкий рост тарифа на капремонт
Капитальный ремонт жилья подразумевает замену частей конструкции и инженерных систем зданий с целью приведения в состояние, близкое к первоначальному, но без изменения назначения здания.
В соответствии с российским законодательством, собственники индивидуальных домов производят капитальный ремонт за свой счёт, а владельцы квартир в многоквартирных домах должны делать отчисления региональному предприятию жилищно-коммунального хозяйства, ответственному за эксплуатацию дома. Сумма взносов на капремонт включается в счёт за коммунальные услуги, и в случае отказа от оплаты может быть взыскана в судебном порядке.
В каждом регионе Российской Федерации разрабатывается свой план капитального ремонта жилых домов, который принимается на 30 лет.
Согласно Жилищному кодексу РФ капитальный ремонт жилого дома включает в себя ремонт фундамента, крыши, фасада, подвальных и других помещений общего пользования, ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе лифтового оборудования. В некоторых случаях капитальный ремонт подразумевает реконструкцию кровли, утепление фасада, замену приборов учёта потребляемых ресурсов, другие работы.
В соответствии с российским законодательством, собственники индивидуальных домов производят капитальный ремонт за свой счёт, а владельцы квартир в многоквартирных домах должны делать отчисления региональному предприятию жилищно-коммунального хозяйства, ответственному за эксплуатацию дома. Сумма взносов на капремонт включается в счёт за коммунальные услуги, и в случае отказа от оплаты может быть взыскана в судебном порядке.
В каждом регионе Российской Федерации разрабатывается свой план капитального ремонта жилых домов, который принимается на 30 лет.
Согласно Жилищному кодексу РФ капитальный ремонт жилого дома включает в себя ремонт фундамента, крыши, фасада, подвальных и других помещений общего пользования, ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе лифтового оборудования. В некоторых случаях капитальный ремонт подразумевает реконструкцию кровли, утепление фасада, замену приборов учёта потребляемых ресурсов, другие работы.