Новосибирск, , 08:10 — REGNUM Власти Новосибирской области прокомментировали информацию о возможном повышении минимального размера взноса на капремонт многоквартирных домов на 2020−2022 годы. Ранее правительство региона опубликовало проект документа. Согласно официальной информации, минимальный размер взноса в 2020 году вырастет с 7,05 руб. до 8,9 руб. (с 1 кв. м). За год тариф увеличится на 26%. В 2021 и 2011 году он будет увеличен ещё раз — до 9,35 руб. и до 9,85 руб. соответственно. Как заявил «РБК Новосибирск» министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, необходимый размер взноса на капитальный ремонт (8,9 руб. /кв. м) рассчитан, исходя из удельной стоимости, по утверждённым нормативам. По его словам, в последующие два года предлагается проиндексировать расчётный минимальный размер взноса на 5% ежегодно, учитывая рост цен на стройматериалы и предполагаемого перехода части домов со спецсчетов на счёт регионального оператора.«Кроме того, расчётный минимальный размер взноса, необходимый для реализации всей региональной программы капремонта с 2020 по 2043 годы, то есть экономически обоснованный тариф, — 21,56 руб./кв.м», — сказал он. Министр отметил, что в случае сохранения минимального размера взноса в размере 7,05 руб., дефицит в ближайшие три года составит 1,36 млрд руб.

Капитальный ремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM