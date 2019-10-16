Сочи, Краснодарский край, , 13:04 — REGNUM Ситуация с политическим урегулированием в Сирии станет одной из основных тем для обсуждения во время предстоящего визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 16 октября сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи.

«Конечно, это прежде всего ситуация в Сирии, задачи обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии при бескомпромиссной борьбе с остатками террористических бандформирований», — заявил глава внешнеполитического ведомства России.

Также он рассказал, что эти темы двухсторонних переговоров были согласованы 15 октября во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с турецким лидером.

Кроме этого, глава МИД России отметил, что параллельно будет обсуждаться «продвижение политического процесса в виде организации первого инаугурационного заседания конституционного комитета».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры о положении в Сирии, в ходе которых была отмечена необходимость предотвращения столкновений сирийских и турецких военнослужащих.