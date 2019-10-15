Москва, , 23:30 — REGNUM Российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры о положении в Сирии, сообщает 15 октября пресс-служба Кремля.

Подчёркивается, что в ходе разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана была отмечена необходимость предотвращения столкновений сирийских и турецких военнослужащих

Напомним, ранее в тот же день состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Марка Эспера, также касавшийся обстановки в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, начало турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии повлекло за собой вывод военных США с этих территорий и восстановление суверенитета Дамаска.

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