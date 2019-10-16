Бишкек, , 11:18 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии недовольны тем, что киргизский посол попросил у правительства Турции $5 млн (321 млн рублей) на обучение мусульманских священнослужителей, передает Kaktus.media.

Читайте также: «Вам придется выбрать либо Турцию, либо террористов!»

Депутат Жанар Акаев отметил, что государственный долг Киргизии уже и так превышает $4,5 млрд (более 289,1 млрд рублей). К тому же турецкие дипломаты уже неоднократно попрекали киргизские власти тем, что Турция построила в Бишкеке крупнейшую в республике мечеть и помогает Киргизии деньгами.

«Мы независимое государство, правильно ли просить деньги на религиозное обучение? Есть ли у нашего государства своя позиция?» — возмутился парламентарий, выступая на заседании Законодательного собрания.

Читайте также: МИД Киргизии потребовал от посла Турции «не вмешиваться во внутренние дела»