МИД Киргизии потребовал от посла Турции «не вмешиваться во внутренние дела»

Бишкек, , 18:21 — REGNUM Посла Турции Женгиза Камиля Фырата вызвали в министерство иностранных дел Киргизии и вручили ноту с требованием «не вмешиваться во внутренние дела республики, проявлять сдержанность и уважение киргизстанского национального законодательства». Об этом сегодня, 6 июня, сообщила пресс-служба МИД.

Поводом для этого послужило присутствие турецкого дипломата в селе Орок в пригороде киргизской столицы во время проведения правоохранительными органами и местными властями работы с населением по урегулированию ранее произошедшего конфликта между гражданами Киргизии киргизской и турецкой национальностей.

ИА REGNUM напоминает, что 5 июня 2019 года в селе Орок близ столицы Киргизии подрались несколько подростков. В результате двое из них оказались в больнице.

Через некоторое время родственники и односельчане участников драки устроили разбирательства по поводу произошедшего, после чего конфликт разгорелся с новой силой. В итоге в 15 домах оказались разбиты стекла и сгорел сеновал.

После этого на место массовой драки прибыло несколько автобусов с ОМОНом, который разогнал конфликтующих сельчан и задержал около 30 местных жителей. Сейчас село Орок патрулирует милиция, а в ночное время въезд в этот населенный пункт закрывают.

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