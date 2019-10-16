Манбидж, Сирия, , 09:39 — REGNUM Военные полиция России впервые провела патрулирование в сирийском городе Манбидж, об этом рассказал офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Сафар Сафаров.

По его словам, первое патрулирование проходило около трех часов на бронеавтомобилях «Тигр». При виде российского флага турки и курда прекращают боевые действия, поскольку не хотят навредить российской военной полиции, уточнил он.

Задача российского патруля заключается в обеспечении безопасности населения в случае обстрелов с любой стороны, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября правительственные силы Сирии полностью установили контроль над городом Манбидж. Сирийская армия также контролирует окрестные населенные пункты на территории провинции Халеб.

Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы округа Манбидж, где проходит линия соприкосновения сирийских и турецких сил.

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