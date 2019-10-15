Москва, , 18:18 — REGNUM Российское военное ведомство опубликовало карту расположения сил турецких и правительственных сирийских войск, сложившейся в ходе операции «Источник мира».

Обстановка в САР на 17.00 15 октября 2019 г. Syria.mil.ru

Карта опубликована 15 октября на официальном сайте Минобороны России. На ней отображена обстановка на 17:00 мск. Кроме того, на карте отображены места террористических актов и нарушений режима прекращения огня.

Согласно данных российских военных, сирийская армия контролирует города Табка и Манбидж, оставленные американскими военными.

Линию соприкосновения турецких и сирийских войск патрулируют подразделения российской военной полиции.

Ранее турецкие СМИ заявляли о начале штурма Манбиджа в рамках военной операции «Источник мира».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция 9 октября объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

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