Абу-Даби, , 13:19 — REGNUM В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.

Российский лидер и наследный принц обсудят сотрудничество двух стран в торговле и инвестициях, а также обменяются мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, обстановки в Сирии, Ливии, Йемене и в целом в регионе Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 октября, Владимир Путин находится в ОАЭ с государственным визитом.

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