Абу-Даби, , 13:16 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах в знак уважения сопровождали кортеж президента России Владимира Путина автомобилями дорожной полиции ОАЭ с кириллической надписью ДПС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 октября, российский лидер прибыл в столицу Объединённых Арабских Эмиратов. У трапа главу государства лично встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян.

Также в честь приезда Путина будет дан артиллерийский салют, а в воздух взмоют самолёты, которые раскрасят небо в цвета российского флага.

Читайте также: Визит Владимира Путина в ОАЭ — трансляция