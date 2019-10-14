Москва, , 19:25 — REGNUM Фонд Президентских грантов определил сотню лучших социальных проектов, созданных некоммерческими организациями (НКО) в 2017 году. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Была тяжелая задача определить сто проектов, которые стали лучшими по итогам 2017 года. Была бурная дискуссия, потому что по целому ряду проектов эксперты поставили одинаковые баллы», — цитирует слова Сергея Кириенко ТАСС.

Он уточнил, что одним из критериев для отбора проектов является возможность их тиражирования: «Сто лучших проектов — это пример для других. Поэтому, выбирая между двумя очень хорошими проектами, мы старались выбрать такой, который может быть распространен на территорию других населенных пунктов, других регионов нашей страны».

В свою очередь генеральный директор Фонда Президентских грантов Илья Чукалин уточнил, что к критериям для отбора относилось качество реализации проекта, «чтобы мероприятия проходили так, как было запланировано».

«Второй критерий — это достижение социальных результатов, то есть проекты должны дать реальный социальный эффект, который ощутят на той территории, на которой они реализуются», — добавил он.

Также, по словам Ильи Чукалина, учитывалась информационная открытость реализации проекта.

Отметим, флагманскую «сотню» лучших проектов, реализованных при содействии Фонда Президентских грантов, теперь планируется определять по итогам каждого года.

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