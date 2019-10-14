Москва, 14 октября 2019, 19:21 — REGNUM В Москве прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление Президентских грантов на развитие гражданского общества.
Один из самых бюджетных проектов-победителей второго конкурса президентских грантов 2019 года — 100 тысяч рублей — проект, посвященный социализации и переобучению пенсионеров Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области.
Самый «далекий» от столицы проект-победитель — «Командоры — песнь моя», который будет реализован в селе Никольское Алеутского района Камчатского края, находящемся в 556 км по прямой через Тихий океан.
Проект направлен на вовлечение командорских алеутов, преимущественно молодёжи, в процесс изучения и сохранения национальной культуры, традиций и обычаев, языка, а также приобщение к народному творчеству. Авторы проекта планируют проводить языковые семинары, тематические вечера с носителями алеутской культуры, мастер-классы по традиционному декоративно-прикладному искусству и национальным танцам, издание алеутско-русского разговорника и книги «Алеутские сказки», экскурсии на природу для вовлечения в процесс изучения традиционного природопользования алеутов. Сумма гранта, полученного местной общественной организацией коренных малочисленных народов Севера «Ансарко», составляет 499 тыс. рублей.
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