Москва, , 19:21 — REGNUM В Москве прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление Президентских грантов на развитие гражданского общества.

«Мы следим за тем, чтобы уважаемые столичные НКО не забирали себе все. Поэтому мы следим за тем, чтобы у нас была высокая доля региональных организаций. У нас сейчас эта доля — 87%. Из 2128 проектов чуть более тысячи — это малые города и сельские населенные пункты», — подчеркнул Сергей Кириенко, подводя итоги заседания.

Один из самых бюджетных проектов-победителей второго конкурса президентских грантов 2019 года — 100 тысяч рублей — проект, посвященный социализации и переобучению пенсионеров Тишанского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области.

Самый «далекий» от столицы проект-победитель — «Командоры — песнь моя», который будет реализован в селе Никольское Алеутского района Камчатского края, находящемся в 556 км по прямой через Тихий океан.

Проект направлен на вовлечение командорских алеутов, преимущественно молодёжи, в процесс изучения и сохранения национальной культуры, традиций и обычаев, языка, а также приобщение к народному творчеству. Авторы проекта планируют проводить языковые семинары, тематические вечера с носителями алеутской культуры, мастер-классы по традиционному декоративно-прикладному искусству и национальным танцам, издание алеутско-русского разговорника и книги «Алеутские сказки», экскурсии на природу для вовлечения в процесс изучения традиционного природопользования алеутов. Сумма гранта, полученного местной общественной организацией коренных малочисленных народов Севера «Ансарко», составляет 499 тыс. рублей.

«Это очень важно, что такие проекты имеют возможность побеждать», — подчеркнул Сергей Кириенко.

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