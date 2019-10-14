Барселона, Испания, , 16:43 — REGNUM Испанская полиция вступила в столкновение с протестующими в аэропорту Барселоны, 14 октября передает агентство Associated Press.

Полиция пытается разогнать толпу возле выхода из метро в главном терминале аэропорта. В настоящий момент в аэропорту столицы Каталонии собираются сотни человек.

Обвинительный приговор 12 «сепаратистам» Каталонии вызвал массовые протесты в Барселоне и других городах испанской провинции.

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