Барселона, Испания, , 12:44 — REGNUM Приговорённых к тюремным срокам каталонских политиков поддержал футбольный клуб «Барселона». Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе клуба.

«Барселона» защищает свободу волеизъявления и право принимать решения. Клуб заявляет, что превентивное тюремное заключение не поможет разрешить конфликт», — говорится в заявлении.

Отмечается, что разрешение конфликта должно происходить путём политического диалога и переговоров. Это должно привести к разрешению конфликта и освобождению осуждённых гражданских и политических лидеров.

«Барселона» также выражает свою поддержку и солидарность семьям тех, кто лишен свободы», — сказано в заявлении клуба.

Ранее Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам политиков, которые были причастны к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Всего по делу проходили 12 человек, часть из которых признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате.

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