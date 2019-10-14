Париж, , 15:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует вручение Нобелевской премии в области экономики француженки Эстер Дюфло, сообщает Le Figaro.

По словам главы государства, французские экономисты «в настоящее время находятся на вершине мира».

«Великолепный лауреат Нобелевской премии Эстер Дюфло напоминает, что французские экономисты в настоящее время находятся на вершине мира, и показывает, что исследования в этой области могут оказать конкретное влияние на благосостояние человечества», — написал президент Франции в Twitter.

Напомним, еще до получения Нобелевской премии Эстер Дюфло была одним из самых знаменитых экономистов в мире, особенно в Соединенных Штатах. За ее эмпирическую работу по борьбе с бедностью Эстер Дюфло получила престижные награды, включая, в 2010 году, медаль Джона Бейтса Кларка.

За полвека истории Нобелевской премии по экономике Эстер Дюфло, родившаяся в Париже в 1972 году, стала второй женщиной, получившая такую награду.

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