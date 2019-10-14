Стокгольм, , 14:10 — REGNUM В 2019 году Нобелевской премии по экономике были удостоены американец Майкл Кремер, индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, а также француженка Эстер Дюфло. Имена лауреатов премии Шведского национального банка по экономическим наукам имени Альфреда Нобеля сегодня, 14 октября, объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

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Уточняется, что премия присуждается «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».

https://twitter.com/NobelPrize/status/1183681045591445504

«Исследование, проведённое лауреатами 2019 года в области экономических наук, значительно улучшило нашу способность бороться с глобальной бедностью. Всего за два десятилетия их новый экспериментальный подход изменил развивающиеся экономики, которые сейчас представляют собой преуспевающее поле для исследований», — говорится в сообщении в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году премию Шведского национального банка по экономическим наукам, учрежденную в память об Альфреде Нобеле, присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Они получили премию за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа: Нордхаус отмечен за внедрение в него учёта изменений климата, Ромер — за объяснение, как на экономический рост влияют инновации.

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