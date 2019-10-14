Москва, , 15:41 — REGNUM Значительный опыт работы нынешнего президента РФ Владимира Путина на высших государственных должностях заслуживает изучения со стороны политологов. Об этом, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о «путинизме, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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В Кремле оценили статью Суркова о «государстве Путина»

Официальный представитель Кремля согласился с Сурковым, что фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится в должности президента и находился в должности председателя правительства, — «это очень важные годы в истории нашей страны и в истории развития всего мира».

«И невозможно умалять роль Путина в этих процессах. Поэтому опыт руководства Путина, его методы, эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских дел, так и с точки зрения международных дел […] трудно переоценить», — подчеркнул Песков.

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Он добавил, что «учёные и политологи здесь имеют большой участок работы для оценок, анализа и изучения».

Напомним, ранее в интернет-издании «Актуальные комментарии» появилась рубрика «путинизм», которую будет вести Владислав Сурков. Помощник главы государства намерен анализировать курс Путина в современной политике.

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