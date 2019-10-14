Люксембург, , 15:32 — REGNUM Турция должна прекратить военную операцию в Сирии и вывести свои силы из этой страны, говорится в заявлении Совета ЕС. Заседание министров иностранных дел Евросоюза проходит 14 октября в Люксембурге.

Главы МИД стран ассоциации настоятельно призвали Анкару «прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии» и вывести войска. Входящие в ЕС страны на фоне турецкой операции договорились согласовывать политику в отношении поставок Анкаре оружия.

Рабочая группа, призванная координировать и рассматривать позиции государств-членов ЕС по этому вопросу, соберется в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн на заседании Совета ЕС заявил, что военная операция Турции «Источник мира» угрожает безопасности стран НАТО.

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