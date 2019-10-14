Люксембург, , 10:21 — REGNUM Военная операция Турции «Источник мира» в Сирии ставит под угрозу безопасность стран НАТО, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн на заседании Совета ЕС.

Люксембург Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что в пятой статье Вашингтонского договора говорится, что если одна страна Североатлантического альянса будет атакована, то другие государства военного блока должны ей помочь.

«Представьте, если Сирия или её союзники ответят и атакуют Турцию. Это угроза безопасности НАТО», — сказал Ассельборн.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Накануне, 13 октября, для противостояния Турции подразделения вооруженных сил САР начали переброску на север Сирии.

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