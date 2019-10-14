Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM В Смольном попытались объяснить, как Петербург заработает 1 трлн рублей доходов бюджета, которые анонсировал губернатор Александр Беглов в качестве одного из пунктов своей предвыборной программы. Прогнозами поделился 14 октября в Смольном глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Комитет подготовил проект бюджета Северной столицы на 2020−2022 годы.

Корабельников подчеркнул, что достигать задач, поставленных национальными, региональными проектами и губернатором, придется в условиях «ограниченных ресурсов». Так, одним из «сложных вызовов» чиновник назвал существенный демографический спад, старение населения, рост продолжительности жизни.

«Учитывая все эти риски, проект бюджета на 2020−2022 годы формируется на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития, обеспечивающего, на наш взгляд, достоверность бюджета, реалистичность расчета его доходов и расходов», — объяснил чиновник.

Однако, согласно этому сценарию, к 2024 году Петербург не сможет заработать обещанный триллион для казны, прогнозная цифра составляет 910 млрд рублей.

«Базовый сценарий социально-экономического развития не позволяет решить эту задачу автоматически. То есть не принимая никаких для этого усилий. Разрыв составляет около 90 млрд рублей. Чтобы компенсировать этот разрыв, доходы бюджета должны в среднем расти на 10% в год», — заявил Корабельников.

Одним из способов решения проблемы он считает введение на территории Петербурга инвестиционного налогового вычета, соответствующий законопроект поступит в городской парламент в течение месяца.

Кроме того, ради триллиона Смольный собирается вести усиленную борьбу с зарплатами «в конвертах», сокращать «неформальную занятость», усиливать контроль за платежами при выдаче патентов мигрантам, торговать информацией, требовать компенсации выпадающих доходов со стороны федерального центра, а также участие его в национальных проектах.

«Сейчас эта доля, к сожалению, ничтожно мала — порядка 5%», — объяснил Корабельников.

Кроме того, комитет намерен отменить неэффективные налоговые льготы, а также претендовать на софинансирование крупных инфраструктурных проектов со стороны федерального бюджета.

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Напомним, после осенней корректировки, как ожидают в Смольном, доходы бюджета Санкт-Петербурга в текущем 2019 году составят 628 млрд рублей, расходы — 667 млрд, дефицит бюджета — 39 млрд рублей.

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