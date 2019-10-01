Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Объем заимствований петербургского бюджета в 2019 году может составить 20−25 млрд рублей. При этом в бюджете на всякий случай заложена более крупная цифра: предельный объем заимствований в текущем году может составить 36,9 млрд рублей.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает 1 октября издание «Фонтанка», глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников рассчитывает, что полностью выбирать лимит заимствований городу в этом году не придется.

На 2020 год объем займов, которыми смогут пополнить городскую казну, существенно увеличен — до 74 млрд рублей. Плановая цифра на 2021 год еще выше — 96,5 млрд рублей.

Также Корабельников рассказал, что в ходе корректировки бюджета текущего года расходы на адресную инвестиционную программу (АИП) сократятся на 16,8 млрд рублей. Это произойдет из-за невозможности полного выполнения АИП — выделенные ранее средства до конца года освоить не успеют.

«В то же время текущие расходы бюджета увеличены на 13,2 млрд рублей: речь идет как о прямых выплатах поставщикам социальных услуг, так и, к примеру, субсидиях теплоснабжающим организациям, субсидиях на лекарства и жилищные программы», — отмечает издание.

После корректировки, как ожидают в Смольном, доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году составят 628 млрд рублей, расходы — 667 млрд, дефицит бюджета — 39 млрд рублей.

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