Симферополь, , 09:43 — REGNUM Лидеру немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее заявила о нарушении международного права при воссоединении Крыма с Россией, следовало бы посетить полуостров и убедиться в ошибочности своих выводов. Такое мнение высказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Olaf Kosinsky

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Политик напомнил, что воссоединение Германии произошло без референдума, однако у жителей Европы это не вызвало отрицательных эмоций.

«Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений», — приводит РИА Новости слова политика.

Глава комитета выразил уверенность, что визит в Крым позволит ей убедиться в ошибочности её выводов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель крупнейшей немецкой политической партии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия должна стремиться к добрососедским отношениям с Россией. Однако, с её точки зрения, в вопросе Крыма были нарушены нормы международного права.