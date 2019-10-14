Москва, , 08:52 — REGNUM Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») не удивлена позицией относительно полуострова преемницы Ангелы Меркель главы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали. Собственно, способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами — это удел сильных политиков, а не слабых людей. Вот время и покажет, кто есть кто в современной мировой политике», — отметила Поклонская.

Она также высказала надежду на то, что «смелые и независимые ещё есть».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель крупнейшей немецкой политической партии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр также заявила, что Германия должна стремиться к добрососедским отношениям с Россией.

Однако, с ее точки зрения, в вопросе Крыма были нарушены нормы международного права.

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