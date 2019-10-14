Екатеринбург, , 06:33 — REGNUM В Екатеринбурге завершилась обработка опросных листов с восьми участков Орджоникидзевского района города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Результаты подсчитывались в присутствии наблюдателей. За площадку на месте бывшего Приборостроительного завода высказались 8732 жителя (59,26%), а за территорию за Макаровским мостом — 5531 орджоникидзевец (37,53%).

Как сообщало ИА REGNUM, опрос о выборе места строительства для нового храма в честь святой Екатерины в Екатеринбурге состоялся 13 октября. В нём приняли участие более 97 тыс. горожан. Жители города выбирали из двух площадок: территория бывшего Приборостроительного завода и участок за Макаровским мостом.

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