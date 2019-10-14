Екатеринбург, , 06:09 — REGNUM Результаты прошедшего 13 октября в Екатеринбурге опроса по храму станут чиновникам прямым указанием на то, где строить собор Святой Екатерины. Он будет возведён на той площадке, за которую проголосуют большинство горожан, заявил журналистам мэр Александр Высокинский.

«Уже сейчас можно говорить о том, что вместе с горожанами мы выбрали место, которое станет местом примирения и согласия», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Екатеринбурге проводился общегородской опрос. Горожане могли выбрать одну из площадок: за Макаровским мостом и на месте Приборостроительного завода.

Судя по итогам опроса, побеждает последняя площадка. О том, что горожане выбрали её, говорят и экзитпулы.

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