Анкара, , 21:13 — REGNUM Турецкими военнослужащими в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии ликвидировано 525 членов вооруженных курдских формирований. Об этом передает Anadolu Ajansi со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

«В общей сложности ликвидированы 525 террористов», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября 2019 г. вооруженные силы Турции начали операцию на севере Сирии. Цель военных мероприятий — борьба с курдскими повстанцам, которых Анкара считает террористами.

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