Анкара, , 19:50 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции, которые проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, не претендуют на земли соседнего государства. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход военной операции.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (Турция) не претендуем на земли Сирии, — сказал глава турецкого государства. — Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию».

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября 2019 г. вооруженные силы Турции проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, направленную против формирований сирийских курдов.

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