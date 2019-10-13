Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Из Сирии, где вооруженные силы (ВС) Турции проводят военную операцию «Источник мира», в ближайшее время будут выведены еще около 1 тыс. американских военных. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS.

По его словам, как «можно быстрее и безопаснее» Пентагон «готовится эвакуировать около 1 тыс. американских военных с севера Сирии».

Эспер добавил, что представители военного ведомства США узнали, что Турция, вероятно, намерена распространить свои атаки дальше на юг и на запад в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 12 октября Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает эффективным сотрудничество с курдами и планирует оказывать им поддержку и далее.

«Администрация (США) продолжит поддерживать этих людей», — сказал он.

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