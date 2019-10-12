Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео считает эффективным сотрудничество с курдами в ближневосточном регионе и планирует оказывать им поддержку и далее, сообщает газета The Tennessean.

Курды (сс) Kurdishstruggle

Помпео заявил, что Вашингтон имеет давний опыт совместной работы с курдами на Ближнем Востоке и выразил уверенность в том, что «администрация продолжит поддерживать этих людей», назвав курдов друзьями США.

Госсекретарь подчеркнул, что в Белом доме не считают правильными действия Анкары на северо-востоке Сирии и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «должен прекратить» их.

9 октября Анкара объявила о проведении в Сирии войсковой операции «Источник мира» с целью является создания на северо-востоке САР буферной зоны, защитного пояса для границы Турции. Туда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирия назвала действия Анкары агрессией, мировое сообщество осудило эту операцию.