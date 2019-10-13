Лондон, , 00:46 — REGNUM Развязанные президентом Турции Реджепом Эрдоганом военные действия на территории Сирийской Арабской Республики вызывают серьезные опасения, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает агентство Reuters.

Как пояснили в пресс-службе британского правительства, во время состоявшегося между лидерами двух стран телефонного разговора Джонсон призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и начать диалог. Посредниками в переговорах о прекращении огня готова выступить в том числе Великобритания.

Британский премьер подчеркнул также, что развязанная Турцией война может еще сильнее обострить и без того серьезную гуманитарную ситуацию в стране.

Напомним, 6 октября вооруженные силы Турции начали военную операцию на северо-востоке Сирии. Против вторжения на территорию суверенной страны выступили ряд стран, в том числе Россия и США.