Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM По информации ООН, с начала турецкой операции на севере Сирии беженцами стали не менее 100 тыс. человек, 11 октября передает агентство Reuters.

Сирия Минобороны России

Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября и ведет интенсивные обстрелы позиций «Сирийских демократических сил» (СДС), в том числе в городах региона.

Данные о потерях среди гражданских лиц и комбатантов с обеих сторон в разных источниках отличаются в десятки раз.

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