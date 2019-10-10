Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал посредничество Вашингтона в заключении «сделки» между Турцией и сирийскими курдами одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации.

Об этом Трамп сообщил 10 октября на своей странице в Twitter.

«Турция атакует курдов, они враждовали 200 лет, и у нас есть три варианта: послать туда тысячи солдат и решить всё военным способом, крайне жёстко ударить по Турции финансово и санкционно, или выступить посредниками в сделке между Турцией и курдами!» — написал Трамп.

Напомним, ранее США и страны ЕС выступили в Совбезе ООН против турецкой военной операции в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против сирийских курдов и Рабочей партии Курдистана.

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