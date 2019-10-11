Нур-Султан, , 23:24 — REGNUM О своих увлечениях после ухода с поста главы государства рассказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью журналистам республиканского телеканала «Хабар». Интервью было показано 11 октября.

Нурсултан Назарбаев

Назарбаев рассказал, что у него давно уже была мечта заняться живописью. Сейчас он рисует маслом пейзажи и, возможно, в будущем выставит свои работы в музее. По словам экс-президента Казахстана, у него уже есть 30 работ, которые он нарисовал по просьбам друзей и знакомых.

Как пояснил Назарбаев, сам он следует правилу, согласно которому после ухода с основной работы нельзя сидеть без дела, надо заставлять работать мозг. Как рассказал политик, сейчас он читает множество книг, до которых раньше «руки не доходили». Назарбаев признался, что сейчас он перечитывает Ремарка, творчество которого воспринимает совсем по-другому, нежели в юности. Также политик сказал, что любит Толстого и Бальзака.

Кроме того, политик сообщил, что занимается международной работой, решая вопросы Казахстана на форумах Евразийского экономического союза и Совета сотрудничества тюркоязычных государств в качестве почётного председателя.

По словам Назарбаева, сейчас у него нет праздного времени и отметил, что хотел бы больше времени проводить с семьёй и внуками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в переименовали площадь в городе Таразе. Стоит отметить, что после отставки Назарбаева с поста президента в его честь были переименованы улицы во множестве городов, в том числе в Караганде, Чимкенте, Павлодаре, Усть-Каменогорске.

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