Тараз, Казахстан, , 10:26 — REGNUM Центральную площадь «Достык» («Дружбы») в казахстанском городе Таразе переименовали в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится в соответствующем постановлении акимата (администрации) Джамбульской области Казахстана, опубликованном на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов.

Отмечается, что переименование центральной площади Тараза произошло «с учетом мнения местного населения», а также на основании заключения ономастической комиссии при правительстве Казахстана. Соответствующее решение также принял областной маслихат (совет).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте после отставки Нурсултана Назарбаева с должности президента улицы в его честь были переименованы в Караганде, Чимкенте, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Петропавловске и других городах.

Читайте также: Проспект акадмика Сатпаева в Атырау переименовали в проспект Назарбаева