Москва, , 16:17 — REGNUM

Более 15 тысяч заявок поступило на участие в специализации «Финансы и технологии» конкурса управленцев «Лидеры России 2020» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»). Об этом сообщил журналистам наставник конкурса «Лидеры России», куратор специализации «Финансы и технологии», президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

«На сегодняшний день мы получили 15 тысяч заявок от потенциальных кандидатов. Из требований к участникам — управленческий опыт не менее пяти лет (для участников до 35 лет два года опыта работы на руководящей должности) и возраст до 50 лет. Испытания будут достаточно серьезными, мы готовимся к этому. Сегодня нашими партнёрами выступают компании из экосистемы Сбербанка, но мы планируем расширить количество компаний-партнеров и за пределами нашей экосистемы», — сказал Герман Греф.

Он добавил, что победители получат возможность карьерного продвижения и предложения о работе в компаниях экосистемы Сбербанка.

«Кроме того, победители получат менторов из числа топ-менеджеров Сбербанка, а также компаний-партнеров. Мы также предоставим возможность пройти обучение по нашей программе развития цифровых навыков, реализуемой Корпоративным университетом Сбербанка совместно с Imperial College London (ICL). Бонусом станет доступ к нашим учебным программам и корпоративной библиотеке. Но самое главное — это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны», — добавил Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Одним из наставников для победителей станет также Президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

По его словам, запуск специализации «Финансы и технологии» обусловлен стратегической задачей — цифровизации банковских услуг на всей территории страны. Среди участников конкурса будут отобраны сильные управленцы, способные стать лидерами цифровой трансформации.

Сбербанк с самого старта конкурса «Лидеры России» активно поддерживает конкурсантов. В сезоне 2017−2018 гг. от Сбербанка приняло участие 2000 сотрудников, а в сезоне 2018−2019 гг. — уже 2,5 тысячи.

Запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал 4 октября 2019 года на первом заседании АНО. Заявочная кампания продлится по 27 октября включительно.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

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