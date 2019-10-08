Москва, , 18:48 — REGNUM В третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — появились три специализации, рассказали спикеры пресс-конференции, посвященной нововведениям в правилах конкурса в 2019—2020 гг.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко заявил, что в этом году в дополнение к основному конкурсу управленцев общего профиля запущены отдельные специализации (треки). Он отметил, что наука и здравоохранение сегодня испытывают большую потребность в управленческих кадрах.

«На мой взгляд, это невероятная возможность для огромного количества людей, работающих сегодня в здравоохранении и науке, попробовать себя, чтобы действительно получить возможность вне зависимости от связей доказать свои профессиональные способности и реально изменить свою жизнь. Я абсолютно убеждён по итогам двух первых сезонов, что проиграть в этом конкурсе можно только в одном случае — если побояться принять участие. Во всех остальных случаях проиграть невозможно», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Победителями конкурса в каждой из специализаций станут от 10 до 30 участников.

«В этом году мы запускаем три специализации (трека): «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Во-первых, это эксперимент — мы реализуем новый подход, который должны принять как управленцы, так и заказчики из министерств и корпораций, которые будут приглашать лучших участников к себе на работу. Во-вторых, мы смотрели как на то, насколько значимы для страны эти сферы, так и на активную позицию наставника, заказчика трека, его понимание, как оценивать профессиональные и управленческие навыки, его готовность предлагать победителям конкретные управленческие позиции», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Читайте ранее: Изменения в конкурсе «Лидеры России»: добавлены три специальных трека

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Татьяна Голикова заявила, что здравоохранение и наука в настоящее время нуждаются в квалифицированных специалистах-управленцах, которые смогут организовать процессы по-новому.

«Те перспективы, которые откроются перед участниками «Лидеров России» на этом этапе по направлениям науки и здравоохранения, дадут возможность продвинуться вперед, занять достойные места не только в Москве и Петербурге, но и во всех регионах нашей страны. Для нас это очень важно — именно в регионах страны», — сказала Татьяна Голикова.

Министр здравоохранения РФ, куратор специализации «Здравоохранение», наставник конкурса «Лидеры России» Вероника Скворцова добавила, что здравоохранение касается каждого россиянина — более 146 миллионов человек, которые проживают в 157 тысячах населенных пунктов России.

«Нам в отрасли нужны люди, которые могут стратегически планировать инфраструктуру здравоохранения, которая гибко меняется с учетом перераспределения населения. Нам нужны люди, которые успешно будут использовать цифровые технологии и транспортную инфраструктуру. Которые будут развивать санитарную авиацию и другие способы коммуникаций. Которые внутри каждой медицинской организации смогут внедрить самые перспективные и эргономические технологии. Это так называемые лин-технологии, бережливые. С тем, чтобы сделать самые современные логистические ходы, чтобы качество внутреннего контроля в каждом учреждении было очень высоко. Мы очень ждем победителей этого конкурса», — подчеркнула Вероника Скворцова.

В специализации «Здравоохранение» наставниками станут министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова; глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль; академик РАН, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия и другие известные врачи и управленцы в сфере здравоохранения.

«То, что лидеры России начали заниматься этой проблемой, это здорово. Мы должны иметь четкие критерии того, кто может быть главным врачом больницы, зам. главного врача больницы, территориальным министром здравоохранения. Отрасль испытывает огромный голод в хороших людях», — сообщил член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019, начальник Управления организации обеспечения деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Константин Романов добавил, что появление в новом сезоне специализации «Здравоохранение» — важное прорывное решение.

«Во втором конкурсе из более чем 200 тысяч участников только 3730 человек представляли сферу здравоохранения. Лишь 73 человека вышли в очные состязания, в полуфинал. 20 из них стали финалистами. Это ничтожно малые цифры с учетом того, что более 3 миллионов человек в России работает в сфере здравоохранения. Данная специализация направлена на выявление лидеров-управленцев со знанием специфики отрасли», — заметил Константин Романов.

По мнению помощника президента РФ, куратора специализации «Наука», наставника конкурса «Лидеры России» Андрея Фурсенко, в науке востребованность людей-управленцев действительно выше, так как молодые и яркие ученые, как правило, предпочитают заниматься исследованиями, а не руководить.

«Любая ответственность за коллектив, большой коллектив, зачастую вступает в противоречие с возможностью заниматься наукой. Поэтому я думаю, что такой конкурс важен ещё и потому, что он привлекает внимание людей, в том числе молодых людей, к тому, что это важно, это нужно и интересно, и это ещё одна возможность проявить себя», — сообщил Андрей Фурсенко.

Победители специализации «Наука» получат в наставники членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, ведущих российских ученых, государственных деятелей и руководителей крупных корпораций.

Специализацию «Финансы и технологии» презентовала вице-президент ПАО «Сбербанк» Юлия Чупина. Наставниками победителей этого трека станут президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, а также топ-менеджеры Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему.

«Cбербанк с самого начала сотрудничает с конкурсом «Лидеры России». У нас 2000 сотрудников принимали участие в первом конкурсе, 2,5 тысячи во втором. Наши финалисты работают на самых разных позициях. Мы также с большим удовольствием трудоустраиваем у себя победителей конкурса. И в этом году для нас большая честь попробовать сделать специализированный трек. Мы назвали его «Финансы и технологии». Он отражает ту огромную задачу, которая стоит и перед страной, и перед нашей отраслью по цифровизации, для того чтобы мы могли выполнить и стратегические задачи Сбербанка, чтобы поставлять наилучшие цифровые продукты и для населения России, и для компаний, и для общества в целом. Мы сначала пригласили компании нашей экосистемы участвовать в конкурсе («Сбербанк-лизинг», Рамблер-групп, «Яндекс-маркет», «Сбербанк-телеком»). Мы будем поддерживать и другие компании, которые захотят присоединиться к этому треку. Мы надеемся, что этот эксперимент будет удачным», — рассказала Юлия Чупина.

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау поддержал введение специализаций.

«Я очень рад отраслевым трекам. Мне кажется, это исключительно важная история, потому что великий управленец, конечно, может управлять решительно всем, но все-таки очень правильно, когда мы будем подбирать людей из профессии. Мое личное мнение: вхождение в профессию важно, и в этом смысле — главный врач должен понимать ремесло точно так же, как директор института должен говорить на языке, понятном научной общественности прежде всего, а не только техническим сотрудникам своего заведения», — сказал Владимир Мау.

Председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко рассказал о модернизации этапов тестирования конкурса и изменениях в регламенте прохождения заданий.

«Участники, вне зависимости от того, идут они на треки, на специализацию или на общий поток «Лидеров России», пройдут определенный набор универсальных тестов. Будет два этапа общего тестирования. Первый: на интеллектуальные способности, тест общих знаний и оценка видео эссе с помощью искусственного интеллекта. Те участники, кто успешно этот этап преодолеют, попадают на второй этап тестирования, там будет два теста на управленческий потенциал. В прошлых сезонах это был один тест, в этом году их два. Участники, успешно преодолевшие оба этапа, попадают на очные испытания», — заключил Павел Безручко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром-нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», «Литрес» и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена Указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада кружкового движения НТИ. Junior».

Читайте также: На конкурс «Лидеры России» за трое суток подано свыше 46 тысяч заявок