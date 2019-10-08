Москва, 8 октября 2019, 18:48 — REGNUM В третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — появились три специализации, рассказали спикеры пресс-конференции, посвященной нововведениям в правилах конкурса в 2019—2020 гг.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко заявил, что в этом году в дополнение к основному конкурсу управленцев общего профиля запущены отдельные специализации (треки). Он отметил, что наука и здравоохранение сегодня испытывают большую потребность в управленческих кадрах.
Победителями конкурса в каждой из специализаций станут от 10 до 30 участников.
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Татьяна Голикова заявила, что здравоохранение и наука в настоящее время нуждаются в квалифицированных специалистах-управленцах, которые смогут организовать процессы по-новому.
Министр здравоохранения РФ, куратор специализации «Здравоохранение», наставник конкурса «Лидеры России» Вероника Скворцова добавила, что здравоохранение касается каждого россиянина — более 146 миллионов человек, которые проживают в 157 тысячах населенных пунктов России.
В специализации «Здравоохранение» наставниками станут министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова; глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль; академик РАН, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия и другие известные врачи и управленцы в сфере здравоохранения.
Победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019, начальник Управления организации обеспечения деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Константин Романов добавил, что появление в новом сезоне специализации «Здравоохранение» — важное прорывное решение.
По мнению помощника президента РФ, куратора специализации «Наука», наставника конкурса «Лидеры России» Андрея Фурсенко, в науке востребованность людей-управленцев действительно выше, так как молодые и яркие ученые, как правило, предпочитают заниматься исследованиями, а не руководить.
Победители специализации «Наука» получат в наставники членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, ведущих российских ученых, государственных деятелей и руководителей крупных корпораций.
Специализацию «Финансы и технологии» презентовала вице-президент ПАО «Сбербанк» Юлия Чупина. Наставниками победителей этого трека станут президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, а также топ-менеджеры Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау поддержал введение специализаций.
Председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко рассказал о модернизации этапов тестирования конкурса и изменениях в регламенте прохождения заданий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.
Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром-нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», «Литрес» и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.
Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена Указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада кружкового движения НТИ. Junior».
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