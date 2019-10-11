Ашхабад, , 14:33 — REGNUM Суверенитет союзников Соединенных Штатов сильно ограничен, заявил 11 октября президент России Владимир Путин, комментируя отсутствие ответа на предложение Москвы об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира.

«Думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен. Они просто не имеют собственного слова, собственного мнения», — сказал российский лидер на заседании Совета глав государств — участников СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2019 года Вашингтон официально вышел из договора. В ответ на действия США президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке российского участия в договоре вслед за Соединенными Штатами, а после выхода американских партнёров из ДРСМД стороны констатировали фактическую ликвидацию договора.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и официально утратил силу со 2 августа 2019 года.

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