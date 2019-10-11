Ашхабад, , 14:16 — REGNUM Москва приветствует предложение Минска поддержать декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Приветствуем выдвинутое белорусской стороной на 74-й Генассамблее ООН предложение о разработке многосторонней декларации о неразмещении наземных РСМД в Европе», — заявил российский лидер.

По словам главы государства, данное предложение идет в «русле инициатив Российской Федерации».

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать его инициативу принять декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Он отметил, что беспокойство по поводу безопасности в Восточно-Европейском регионе растет после прекращения действия ДРСМД. Проблему ракетного вооружения Лукашенко назвал самой актуальной в настоящее время.

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