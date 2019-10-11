Ашхабад, , 13:31 — REGNUM В столице Туркмении проходит заседание Совета глав государств СНГ. Собеседники ИА REGNUM не удивлены повесткой мероприятия, хотя и считают ее сугубо формальной.

«На подобных встречах, пусть и с участием президентов, уже ничего не решается. Реальные решения и процессы выносятся в формат более локальных и реальных структур — ОДКБ, ЕАЭС и так далее», — заявил профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

По словам эксперта, повестка дня «хорошо объясняется самим форматом мероприятия, и вызывает удивление, что там вообще что-то обсуждается».

»Это выглядит смешно, но вполне очевидно, что СНГ — это структура, которая выполняла определенные функции в 90-е годы, в настоящий момент представляет собой «тусовку» лиц, обличенных властью. На подобных встречах, пусть и с участием президентов, уже ничего не решается. Реальные решения и процессы выносятся в формат более локальных и реальных структур — ОДКБ, ЕАЭС и так далее», — подчеркнул он.

По мнению политолога, текущий формат СНГ «полностью себя изжил», а его сохранение обусловлено двумя мотивами.

«Первый — бюрократическая инерция. Второй — отказ от подобной структуры стало бы свидетельством снижения идеологического взаимодействия в рамках наших стран», — уточнил он.

Помимо площадок ЕАЭС, ОДКБ и других объединений, собеседник отметил эффективность двустороннего формата переговоров «для обсуждения реальных практических вопросов».

»Формат встреч вроде Совета глав государств СНГ достаточно плотный по времени. Существует жесткий график формальных акций, в которых участвуют президенты или другие официальные лица. И, по сути, реального времени для обсуждения серьезных вопросов просто нет. Поэтому и получается, что президент Владимир Путин и глава Туркмении обсуждают поставку автомобилей, а не вопросы безопасности», — считает он.

Более важной темой повестки саммита Бурнашев назвал празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Именно она абсолютно укладывается в рамки формата СНГ. Это политико-гуманитарный идеологический вопрос и подтверждение фундаментальных ценностей, которые разделяют наши партнеры», — резюмировал эксперт.