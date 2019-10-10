Путин в Ашхабаде: заседание Совета глав государств СНГ

Владимир Путин 11 октября примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Ашхабаде.

Планируется подвести итоги взаимодействия в рамках Содружества в текущем году в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности.

Особое внимание будет уделено предстоящему совместному празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается принять соответствующее обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности.