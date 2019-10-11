Нью-Дели, , 10:03 — REGNUM В преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Индию, две тысячи учеников школы в индийском городе Чиннаи решили выразить свое восхищение китайским лидером, надев маски с его изображением. Об этом сообщает телеканал India TV.

Читайте также: Лидеры Индии и Китая встретятся на неформальном саммите в Ченнаи

Кроме того, школьники устроили оригинальный флешмоб, выстроившись в слово на китайском языке, которое обозначает «Добро пожаловать». Также на заднем плане была нарисована надпись «сердечный приём» жёлтым цветом на английском языке.

https://twitter.com/ANI/status/1182165137068679168

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры премьер-министра Индии Нарендры Моди с председателем КНРСи Цзиньпином состоятся 11−12 октября. Встреча состоится на неформальном саммите в индийском городе Ченнаи с целью обмена мнениями лидерами двух стран по вопросам представляющим взаимный интерес.

Добавим, что одной из причин, побудившей стороны провести встречу, стала ситуация вокруг индийского Кашмира, лишенного особого статуса в рамках государства.